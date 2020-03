Paulistão 2020 PARADO! E agora?

​Na manhã desta segunda-feira (16), a Federação Paulista de Futebol decidiu ​interromper o Paulistão 2020. O Corinthians, inclusive, foi um dos times que ​apoiou o posicionamento da FPF. Não há um prazo para a volta e as próximas escolhas devem ser tomadas com o desdobramentos da doença. Porém, com os campeonatos parados, o que o Timão pode fazer de agora para frente?

Nada de treinos

O Corinthians, provavelmente, deve paralisar os seus treinamentos a partir desta terça-feira (17). A ideia é isolar os jogadores e tentar diminuir a infestação do vírus no elenco e nos funcionários corinthianos.

Comunicação constante

A tendência, em situações como essa, é que cada jogador tome responsabilidade por cuidar da própria saúde e da preparação física. Nesse sentido, são feitas orientações de treinamentos caseiros e dietas para manter a forma e o condicionamento.

Além disso, os atletas devem manter a comunicação com o departamento de futebol, principalmente com a comissão técnica. Essa, por sua vez, deve manter os estudos dos adversários e do próprio Corinthians. O objetivo é encontrar os principais gaps do time e aprender com as imagens das partidas.

A decisão foi correta?

Desde a semana passada, ​ficou claro que o futebol brasileiro iria parar, principalmente, quando a ​FPF decidiu fechar os portões dos estádios na rodada. A medida foi tomada como uma tentativa para frear o avanço da torcida. Na verdade, o Brasil ainda está no início da infestação do vírus. O ápice deve vir dentro algumas semanas, aumentando consideravelmente o número de casos da doença.

Quais os próximos passos?

Não é possível prever o que acontecerá nas próximas semanas. O avanço do vírus pode ser maior ou menor do que a previsão das autoridades. O futebol, como outros setores da sociedade, ficarão sob a tutela das decisões das organizações nacionais e internacionais de saúde.

