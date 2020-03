Paulo Autuori solta o verbo com posição da CBF sobre a sequência da temporada

​Na última segunda-feira, o Campeonato Carioca foi suspenso por 15 dias devido à pandemia de coronavírus, que chegou ao Brasil. Só que esta foi uma decisão tomada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) em conjunto com os clubes. A postura da Confederação Brasileira de Futebol, em parar os torneios nacionais e deixar na mão das entidades locais a decisão a respeito de como lidar com os Estaduais, foi bastante criticada por Paulo Autuori, técnico do ​Botafogo.

Na visão do profissional, a CBF deveria ter sido mais rígida na tomada de atitude. “Como sempre, a CBF se omite e/ou fica em cima do muro nas decisões, as quais cabem, exclusivamente, a ela tomar em relação a todo o futebol brasileiro”, disse o treinador, em contato com o ​Globoesporte.com. E mais: não poupou adjetivos para (des) qualificar a entidade. “A não exigir que todas as federações parassem suas competições e a não estipular prazos (mínimos), sujeitos às frequentes avaliações sobre o vírus, para serem respeitados por todos, sem exceções, vem somar aos seus inúmeros, próprios e frequentes erros mais essa frouxa e irresponsável decisão de deixar nas mãos dos seus filhotes (federações) a decisão final de um tema que transcende ao futebol. Erros estes que vêm a gerar, há muito tempo, um diferencial competitivo, absurdo e nefasto, a favor de certos clubes.”

Na visão de Autuori, o fato de a decisão ter ficado nas mãos das federações fez com que não houvesse uma homogeneidade de postura. Se o Campeonato Carioca parou por 15 dias, o Paulista está suspenso por prazo indeterminado, por exemplo. “Homogeneizar os padrões e práticas deveria ser obrigação da entidade, com o intuito de criar uma atmosfera desportiva justa e, assim, estimular a competitividade e salvaguardar o espetáculo que todos nós ansiamos por assistir”, completou.

