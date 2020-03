Paulo Autuori teve 10 dias para tentar “desValentizar” o Botafogo

​Sem jogar desde a partida contra o Náutico, valendo pela Copa do Brasil, o ​Botafogo teve 10 dias de descanso para ‘arrumar a casa’. Paulo Autuori aproveitou esse tempo para tentar implementar um mínimo de sua filosofia na equipe. Obviamente o time ainda terá muitos resquícios do estilo do Valentim, dificultando um pouco a percepção sobre o trabalho do atual técnico até agora.

“Seria muita pretensão da minha pessoa eu falar que os jogadores conseguiram pegar de forma sólida os conceitos e dar continuidade ao trabalho de Valentim. Toda hora existem quebras de processo e isso atrapalha. Peguei o que estava dando certo e dei continuidade. O tempo não ajuda muito. Vamos tentar apresentar algumas coisas“, afirmou Autuori em coletiva na última sexta-feira.

O Alvinegro estreia na Taça Rio, contra o Boavista, neste domingo, às 19h. O comandante já fez algumas mudanças no time titular, com a estreia do equatoriano Gabriel Cortez e do zagueiro Ruan Renato no lugar de Joel Carli. O treinador vai ter que ser criativo para conseguir achar a formação ideal, ainda mais com a estreia de Honda se aproximando.





Esse ano será uma boa oportunidade para ele provar que não está ultrapassado, tendo em vista que em seus últimos trabalhos não tiveram muito sucesso, sendo alvo de críticas. A sensação a respeito do futebol brasileiro atual é que os técnicos medalhões estão perdendo espaço para a nova geração e gringos. Acredito que se Paulo Autuori quiser ter sucesso no Botafogo, ele terá que reinventar seu estilo e eliminar os resquícios do péssimo trabalho de Alberto Valentim.