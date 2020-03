Pedido da torcida! Athleticanos pedem destaques dos aspirantes no profissional

Pedido da torcida! O ​Ath​letico tem a tradição de disputar o Campeonato Paranaense com o time de aspirantes e a ‘geração’ 2020 parece ter agrado os rubro-negros, que esperam ver parte da garotada no profissional. O setor de ataque tem sido o preferido dos torcedores.

Em enquete do ​GloboEsporte.com, os torcedores indicaram que os atacantes Jajá, Reinaldo e Vinícius Mingotti são os que mais merecem uma oportunidade no grupo de Dorival Junior. O camisa 10 e o 7 receberam 27% dos votos, enquanto o 18 teve 13%. O volante Léo Gomes (11%) também foi bem avaliado.

Atualmente, o grupo aspirante divide seis atletas com o profissional, sendo o goleiro Bento, os zagueiros Luan Patrick e Pedrão, o volante Léo Gomes e os atacantes Jajá e Vinícius Mingotti. Os garotos estão entre os inscritos pelo Athletico na Copa Libertadores, mas seguem com os demais atletas na disputa do estadual.

O grupo conta ainda com outras boas opções para o elenco profissional, como Elias Lira, Reinaldo, Denner, Ramon, Jáderson, Breno Lopes e Reinaldo, mas o sexteto acima larga na frente para chegar ao time principal do Furacão. A princípio, os atletas que não ‘subirem’ vão disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Sem definição do futuro, diante da pandemia de coronavírus (COVID-19), o Athletico ainda não decidiu quem vai seguir com os aspirantes ou vai para o profissional. A expectativa otimista é de que a Libertadores retorne no dia 6 de maio, enquanto o Paranaense não projetou uma data de regresso.