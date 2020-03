Pelotas x Grêmio | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Se o histórico Gre-Nal da próxima quinta-feira, pela ​Libertadores da América, já está no horizonte de todos, é preciso saber que, antes do clássico, tem compromisso pelo Campeonato Gaúcho. Neste domingo, na repetição do confronto que abriu a temporada de futebol no Rio Grande do Sul, o ​Grêmio enfrenta o Pelotas pela segunda rodada da Taça Francisco Novelletto Neto, segundo turno do Estadual.

Ficha técnica​ ​Pelotas x Grêmio ​Data ​08/03/2020 ​Hora ​16h (horário de Brasília) ​Local ​Boca do Lobo, em Pelotas ​Árbitro ​Lucas Guimarães Horn ​Onde assistir TV Globo e​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pelotas​ ​Douglas; Talles Henrique, Mateus Santana, Hugo Guimarães e Iago; Juliano, Pedro e Hugo; Wendel, Jonathan e Felipe Duarte. Grêmio​ Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez; Darlan, Thaciano, Patrick, Thiago Neves e Pepê; Luciano.​

O Pelotas, que trocou de técnico ainda no primeiro turno do Gauchão – saiu Antonio Picoli e entrou Luiz Carlos Winck -, empatou na estreia do segundo turno com o Aimoré, fora de casa. O clube, de campanha ruim na competição, tem o claro objetivo de evitar o rebaixamento. Por sua vez, o Tricolor, mesmo que vá a campo com uma formação alternativa, mira os três pontos para manter os 100% de aproveitamento nesta fase da competição (venceu o Juventude no final de semana passado) e seguir firme na briga por uma vaga à decisão geral, uma vez que perdeu a Taça Ewaldo Poeta para o Caxias.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​PELOTAS GRÊMIO​ ​Inter 3 x 1 Pelotas (26/01) ​Aimoré 2 x 1 Grêmio (09/02) ​Ypiranga 2 x 1 Pelotas (29/01) ​Inter 0 x 1 Grêmio (15/02) ​Pelotas 3 x 1 Juventude (01/02) ​Caxias 1 x 0 Grêmio (22/02) ​São Luiz 4 x 2 Pelotas (09/02) ​Grêmio 3 x 0 Juventude (29/02) ​Aimoré 1 x 1 Pelotas (01/03) ​América de Cali 0 x 2 Grêmio (03/03)*

No mês de janeiro, antes do início do Estadual, Grêmio e Pelotas decidiram a Recopa Gaúcha no mesmo palco do duelo deste final de semana. Na ocasião, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, o Lobão ficou com o título vencendo por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis.

*Libertadores