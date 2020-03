Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 23 de março, o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão falou para os penedenses sobre novas medidas que serão adotadas no município para prevenção da pandemia coronavírus (COVID-19).

Até o momento Penedo não possui nenhum caso confirmado, apenas 1 caso em investigação pela Secretaria Estadual de Saúde – SESAU. O resultado do exame deverá ser divulgado no final dessa tarde ou então amanhã, mesmo assim Penedo fica próximo a Propriá, em Sergipe, município que já contém dois casos confirmados do COVID-19, além de outros suspeitos.

Representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Patrimonial, SMTT e também membros do Comitê do Gerenciamento de Crise da Secretaria Municipal de Saúde, participaram desta reunião.

CONTROLE DE ENTRADA NA CIDADE

Uma das medidas anunciadas serão barreiras sanitárias nos acessos à cidade de Penedo. O município penedense possuí três principais acessos à cidade. Pela AL-101 SUL, que liga municípios de Piaçabuçu, Coruripe, Feliz Deserto; AL 102 que liga a região do Agreste Alagoano, como Arapiraca; E também fluvial, divisa entre Alagoas/Sergipe, com a cidade de Neópolis. Essa medida vem sendo tomada por alguns municípios alagoanos, outros até mais rigorosos fechando até os acessos, já que muitos que residem em locais bastante afetados pelo vírus estão escolhendo municípios do interior para passar esse momento difícil.

“Estamos fiscalizando e essa é mais uma medida que está sendo tomada para o bem-estar da população penedense.” disse Leal, representante do 11º BPM.

Transportes que trazem de fora insumos, alimentos para a cidade de Penedo poderão e devem trafegar normalmente, para não causar desabastecimento.

FEIRA

De acordo com o prefeito Marcius, apenas feirantes de Penedo trabalharão na cidade. Eles serão distribuídos nos bairros e somente bancas que comercializem produtos alimentícios serão autorizados. Essa medida já é válida a partir de amanhã.

LIMITAÇÕES NOS SUPERMERCADOS

Outra ação que visa a prevenção do COVID-19 em Penedo será a limitação de acesso a estabelecimentos comerciais da cidade, como: supermercados, agências bancárias, farmácias e etc. Caso haja o descumprimento por parte dos empresários, a Vigilância Sanitária poderá lacrar e multar.

MOTOTAXISTAS

O profissionais que prestam serviço de transporte a passageiros através de motocicletas, os mototaxistas, deverão se adequar também. A recomendação é que os mesmos utilizem capacetes diferenciados, além é claro da realização da higienização no objeto de segurança para cada transporte de passageiro feito.

TÁXI

Os profissionais do Táxi deverão rodar apenas com 1 passageiro. Só será permitido um número maior caso algum cliente precise de acompanhamento para ir até uma unidade de saúde.

FÉRIAS COLETIVAS PARA SERVIDORES

Outra medida a ser tomada será a de dar férias coletivas para alguns servidores públicos do município de Penedo. De acordo com Marcius Beltrão, o mesmo informou que concederá férias por 30 dias para alguns trabalhadores da Prefeitura de Penedo.

Um decreto complementar será publicado hoje ou amanhã no Diário Oficial do Município onde deverá informar por completo todas as novas medidas desta segunda-feira, 23 de março.

A Prefeitura de Penedo mantém informativo diário sobre ações e prevenções contra o coronavírus. Acesse a página www.penedo.al.gov.br/covid19 e fique bem informado