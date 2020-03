Pensando em reduzir gastos, Atlético-MG decide dar férias coletivas a funcionários

​Sem bola rolando devido ao surto de coronavírus, alguns clubes do futebol brasileiro decidiram antecipar as férias dos seus funcionários para economizar no caixa. É o caso do ​Atlético-MG. Empregados de setores administrativos também vão ter suas atividades paralisadas por, pelo menos, 20 dias, apurou o ​UOL.

A diretoria do clube mineiro já havia liberado os jogadores das atividades. Outros funcionários trabalham em casa, em esquema de home office. O jurídico também está trabalhando remotamente. Somente as funções mais estratégicas seguem normal.

Ainda não se sabe quanto isso vai gerar de economia para o clube, mas acredita-se que será possível contar com a capacidade máxima dos setores em ocasiões mais importantes e essenciais.

Os gastos com pessoas que não estão envolvidas diretamente com o futebol será de R$ 13,3 milhões, aproximadamente, em 2020. Esse valor está previsto na folha do clube para o ano, 10% a menos que em 2019.

Atlético pode “antecipar” Férias ao elenco profissional… Lembrando que o Botafogo já fez isso devido a pandemia de coronavirus. O que acham da “provável” ideia?  pic.twitter.com/AKBgMdm0Op — Ricardo ️lencar (de ️) (@oricardoalencar) March 22, 2020

Mesmo com as férias coletivas de vários setores, o departamento de futebol segue trabalhando nos bastidores, após a chegada de Alexandre Mattos. O novo diretor mantém conversas com Sampaoli em busca de nomes para compor o elenco. A expectativa é de que pelo menos cinco nomes sejam contratados para o restando da temporada – alguns devem ser anunciados nos próximos dias.