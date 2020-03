Pepsico abre novas vagas de emprego para diversos cargos; Confira!

A empresa abre vagas de emprego em vários estados do Brasil; saiba já como fazer sua inscrição.

“No Brasil desde 1953, a PepsiCo se expandiu acompanhando o desenvolvimento do próprio país. Atualmente nossa operação em território nacional engloba mais de 100 filiais de vendas e centros de distribuição. Somando-se a isso o talento e capacitação de nossos mais de 13 mil funcionários, a PepsiCo é uma empresa inovadora e preparada para superar expectativas e atender às necessidades de um mercado complexo como o brasileiro. Um país onde o cenário de negócios é repleto de diversidades regionais, desafios logísticos e um potencial de expansão que faz da operação brasileira a sexta maior da companhia no mundo”- site oficial da Pepsico.

No Brasil, a Pepsico é líder em comidas e bebidas no país e opera no mercado através de marcas conhecidas pelos brasileiros, como: QUAKER ®, TODDY ®, TODDYNHO ®, ELMA CHIPS ®, TORCIDA ®, RUFFLES, DORITOS ®, CHEETOS ®, FANDANGOS ®, MABEL, GATORADE ®, KERO COCO ®, H2OH! ®, entre outros.

Confira alguns dos cargos disponíveis:

Cargos

Vendedor Externo

Gerente de Vendas

Promotor de Vendas – PCD

Entregador

Vendedor Reserva

Auxiliar de Produção

Promotor Líder

Requisitos (variam para cada vaga)

Ensino Médio Completo

Categoria C, D ou E (Definitiva)

Experiência na área de vendas, preferencialmente na área de alimentos, atuando como Vendedor de clientes de pequeno e médio varejo.

Benefícios (variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Convênio com empresas parceiras

Participação nos Lucros ou Resultados

Seguro de vida

Vale alimentação

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar acessando o link: https://www.vagas.com.br/empregos/pepsico?page=1