Perícia pode ser decisiva para futuro de Ronaldinho e Assis; MP suspeita de formação de quadrilha

​Já são mais de dez dias presos em Assunção, no Paraguai. Pois a partir desta terça-feira um novo passo na ​investigação a respeito de Ronaldinho e Assis promete ser decisivo para o futuro da dupla, que foi detida após entrada no país sul-americano com passaportes adulterados. Com o início da perícia nos celulares dos gaúchos, poderá se saber a real ligação dos irmãos com uma organização criminosa montada para lavagem de dinheiro. A informação é do ​Estadão.

O Ministério Público paraguaio suspeita que os dois façam parte de uma grande quadrilha, composta também por grandes empresários e funcionários públicos, estruturada com o objetivo de facilitar a operação de negócios ilegais e tendo Dália López como uma das principais figuras. No final da semana passada, em sua casa, foram recolhidos um cofre, documentos e outros materiais que serão cruzados com as informações contidas nos telefones de Ronaldinho e Assis.

A Justiça paraguaia, até o momento, entende que ambos precisam ficar presos até o final das investigações. Para justificar tal decisão e negar pedido para uma transferência para a prisão domiciliar, se fala em risco de fuga e possível obstrução das oitivas. A defesa dos brasileiros alega que ois dois foram enganados e não sabiam da adulteração dos documentos. Até o momento, porém, isso não foi suficiente para tirá-los da Agrupación Especializada da Polícia Nacional do Paraguai.