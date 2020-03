Perto do Gre-Nal, Renato deve promover mexidas no time no Gauchão

​ Neste domingo (8), o ​Grêmio visita o Pelotas, na Boca do Lobo, pela segunda rodada da Taça Francisco Noveletto – 2º turno do Campeonato Gaúcho. O Imortal chega ao confronto em um momento corrido da temporada com jogos intercalados entre o Gauchão e a Copa Libertadores. Sem vaga garantida na final do estadual e perto do Grenal ‘continental’, Renato Portaluppi deve poupar jogadores.

Final de semana aposto em um Grêmio 100% reserva em Pelotas, time titular teve o desgaste da viagem e tem o clássico no meio da semana, mesmo sendo na quinta feira. — André Soledar (@Soledaar) March 4, 2020

O treinador tem mantido a filosofia de rodar o elenco e, conforme a ​Gaúcha ZH, a tendência é de que o ataque gremista seja totalmente reserva na partida contra o Lobo. Renato tem escalado o time no 4-3-3 e deve modificar ao menos os três atacantes: Alisson, Everton Cebolinha e Diego Souza.

Sem o trio ofensivo, Luciano, Pepê e Thiago Neves devem ganhar uma nova oportunidade. Os três já atuaram em 2020 e o estadual deve ser utilizado para dar minutos e prepará-los para o decorrer da temporada. O jovem Patrick também tem chances de estar em campo, enquanto Ferreira corre por fora por imbróglio em sua renovação.

Em outra perspectiva, Renato também pode mudar o sistema tático da equipe, mas a probabilidade maior é de que ele escale o time da mesma maneira e altere apenas peças pontuais. A princípio, o treinador utilizaria quase que ​exclusivamente os reservas no estadual, mas a derrota na final do 1º turno para o Caxias “obrigou” o Tricolor a dar mais atenção a segunda parte do estadual.

O Grêmio recebe o ​Internacional, na Arena, na próxima quinta-feira (12), em um dos confrontos mais esperados da fase de grupos da Copa Libertadores.