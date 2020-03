Piaçabuçu avança com serviços de saúde e zera fila de espera para exames

O município de Piaçabuçu tem recebido atenção especial no tocante a saúde pública da população. A Prefeitura através da Secretaria de Saúde, tem levado atendimento médico à população das zonas urbana e rural, tendo proporcionado o atendimento em regime de mutirão em muitas localidades que acumulavam exames, gerando uma longa fila de espera.

De acordo com o coordenador de vigilância e saúde que também responde pelo planejamento e a regulação na secretaria, enfermeiro Ruy Andrade, os avanços alcançados nos últimos anos são claramente perceptíveis a todos que hoje vivem uma nova realidade. Ele lembra que em maio de 2019 encontrou diversos exames numa fila de espera, entre eles, raio x que somava mais de 700 pendências e ultrassonografia que passavam dos 1000 exames em espera.

“Tínhamos muitas pendências e a população já sem perspectiva para realizar seus exames e voltar ao médico que fez a requisição devido ao tempo de espera para que tivessem os resultados em mãos. Começamos a zerar primeiramente essa fila de espera, alcançando, atualmente, um feito que deve ser reconhecido por toda nossa equipe, que foi zerar a fila de espera para exames de raio x, não tendo neste mês de março nenhum paciente que esteja há tempos esperando para fazer o exame”, declarou em tom de felicidade, o coordenador Ruy.

O prefeito Djalma Beltrão ressalta que os avanços na saúde pública municipal têm acontecido graças ao trabalho e o compromisso de toda equipe que tem focado no bem-estar da população, agindo de forma preventiva e atuando de forma rápida quando necessário o tratamento dos pacientes.

“Vivemos um novo tempo em Piaçabuçu com os serviços públicos e essenciais à população, sendo ofertados para todos os piaçabuçuenses, pois buscamos trazer para Piaçabuçu especialistas que possam atender nosso povo em nossa cidade, no entanto, já disponibilizamos através de convênios, cardiologista, clínico geral, odontólogos, ortopedista, trabalhando agora para que possamos voltar a contar com atendimento de profissionais otorrinolaringologista, alergista e angiologista”, informou o prefeito.

Atualmente os pacientes que necessitam de exames que não são feitos em Piaçabuçu, são encaminhadas a outros centros hospitalares que mantém convênio com o município para realizar raio x, ultrassonografia, ecocardiograma, realizar cirurgias de catarata e pterígio, entre outras cirurgias que são marcadas muitas delas a partir dos mutirões que são realizados, zerando também todos os exames laboratoriais, resultando no imediato tratamento do paciente caso necessário.