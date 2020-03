Piaçabuçu realiza feira-livre adotando medidas de segurança neste sábado (28)

Por meio do decreto 007/2020, a Prefeitura de Piaçabuçu deliberou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). Em reunião o grupo técnico de acompanhamento do Plano Municipal de Contingenciamento, resolveu manter a feira-livre do município que será realizada neste sábado, 28 de março, no período da manhã somente até 11 horas, no entanto, adotando as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde.

De acordo com o Secretário de Agricultura e Abastecimento, José Alípio de Araújo, a feira acontecerá sem a participação dos feirantes que vinham de outros estados, principalmente de Sergipe, evitando assim, que possíveis casos suspeitos sejam levantados nos próximos dias em Piaçabuçu. A medida visa atender aos consumidores da cidade, fazendo com que o comércio não pare e todos possam ter o abastecimento de gêneros alimentícios.

O prefeito Djalma Beltrão lembra que a Organização Mundial de Saúde (OMS), considerou a situação de pandemia pela rápida transmissão do vírus em escala mundial, o que força os estados e municípios adotarem planos de contenção regionalizados, amparados em decretos governamentais que possibilitem as tomadas de medidas emergenciais que levem a preocupação também para o impacto econômico que será inevitável.

“Nossa preocupação em manter os serviços essenciais tem sido uma constante, sendo pensado também em alternativas futuras para comércio local que já apresenta significativa queda nas vendas por força do decreto governamental que levou ao fechamento da maioria das lojas pelo período de 10 dias. Vamos passar por esse momento crítico e tudo voltará ao normal em breve, mas, o momento é de continuarmos em casa para promovermos agora o achatamento do vírus”, frisou o prefeito.

Recomendação para consumidores e feirantes

A prefeitura publicou recomendações para feirantes e consumidores durante a feira-livre, sendo pedido para aqueles que estão no grupo de risco evitem sair de casa e as famílias elejam apenas um único membro para fazer as compras. Também é recomendado para que seja comprado o necessário, ficando estabelecido que haja controle na entrada e saída da feira por ruas diferentes com o apoio de Bombeiros Civis, técnicos da Vigilância Sanitária a homens da PM, sendo feito um espaçamento mínimo de dois metros entre as bancas e apenas um cliente seja atendido por vez nas bancas.

“É necessário que as pessoas mantenham distância mínima de um metro uma das outras para evitar aglomerações, sendo decidido que apenas as bancas que comercializam alimentos serão mantidas, de forma que aqueles comerciantes que têm máscaras possam usar juntamente com luvas descartáveis de látex. Reforçamos que quanto menos pessoas na feira, mais proteção para todos, portanto, as famílias mandem apenas um membro ir às compras enquanto os demais permanecem seguros em casa”, finalizou Alípio.

Ascomce