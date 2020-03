Pior ataque! Vasco tem começo de temporada ‘preocupante’, e Abel balança no cargo

​Sinal de alerta ligado em São Januário! O ​Vasco não começou bem a temporada e os números preocuparam dentro e fora do clube. Até o momento, o Cruzmaltino soma uma eliminação precoce na Taça Guanabara e classificações sofridas na Copa do Brasil e Sul-Americana.

O desempenho é ruim e a dificuldade contra equipes modestas e de menor expressão tem diminuído as expectativas dos torcedores. A situação é complicada e, conforme levantamento do ​UOL Esporte, o Gigante da Colina tem o pior ataque entre os times que vão disputar a Série A 2020 e o terceiro pior aproveitamento.

De acordo com a pesquisa, o Vasco fez menos gols (sete) do que todos os outros adversários da elite do futebol brasileiro e ainda tem a menor média – 0,7 por jogo. O time de Abel Braga conta com poucos ‘goleadores’, sendo que apenas Germán (4), Werley (2) e Andrey (1) balançaram as redes em 2020.

O Cruzmaltino não tem tido vida fácil para chegar ao gol e é um dos três times que têm média de gols menor do que um por jogo. Santos (0,75) e Red Bull Bragantino (0,8) completam o trio. A título de exemplo, Gabigol, do Flamengo, marcou mais vezes (9) do que o elenco inteiro do Vasco.

Em consequência dessa dificuldade no setor ofensivo, o time da Colina tem o terceiro pior desempenho entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Vasco tem 43,3% de aproveitamento em 10 partidas e está à frente apenas do Sport, com 41%, e do Corinthians, com 40%.

As atuações em campo não correspondem com nossas expectativas. Mas é pelo Vasco, pela cruz, pelo sentimento, todos passam, O VASCO FICA. Quinta-feira o gigante precisa da gente, já garantiu seu ingresso? TE VEJO NO MARACA!!!!! ️ PARA TE VER CAMPEÃO, PARA TE VER GANHAR!!! ️ pic.twitter.com/QvhVX8ghm8 — CANAL DESDE 1898 (@CanalDesde1898) March 2, 2020

Ciente do momento turbulento, o pressionado Abel Braga comentou sobre a fase complicada e falou da frustação do time com o desempenho nos últimos confrontos.

“Estou chateado, decepcionado, eles também. Agora vamos ter que fazer o jogo do ano, temos que passar de fase na quinta-feira. Vamos entrar com todo respeito ao ABC, mas para fazer um jogo digno da presença do torcedor, que com certeza vai encher o Maracanã. Uma maneira de homenagear o sócio-torcedor do clube. E nós temos que passar convencendo, que é o mais importante”, desabafou.

Nesta quinta-feira (05), o Vasco recebe o ABC, no Maracanã, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Sem convencer, Abel Braga segue balançando no cargo e pode ser demitido em caso de eliminação no torneio nacional. O treinador vai contar com o apoio de 60 mil cruzmaltinos para evitar mais um ‘vexame’.