Plataforma de afiliados 1xBetaffiliates oferece ganhos passivos

O novo contrato de Volkov

Recentemente, Alexander Volkov disse que tinha recebido oficialmente um novo contrato para a luta. Ele manteve o nome do seu rival em segredo, assim como a data da luta. Ele disse que os fãs iriam apreciar o seu rival e que ficariam ansiosos para a luta. Depois de um tempo, começaram a surgir boatos e boatos vindos do exterior, o que muito provavelmente expôs o principal rival do atleta russo – Curtis Blades. A luta terá lugar em Junho no Canadá.

Vale a pena lembrar que o Blades, também conhecido como “Razor”, é um adversário perigoso. Da última vez ele terminou a luta por 45 segundos, o que é um resultado muito impressionante. Na organização, ele conseguiu subir para o terceiro lugar no ranking. Apesar de o americano ser um lutador, ele nunca derrotou seus oponentes com técnicas de estrangulamento. Ele ganhou sem ele.

Blades coloca pressão sobre o adversário durante toda a rodada e ganha com eliminatórias técnicas. O americano é rápido e muito agressivo na luta. Ele não atrasa o tempo ou tenta ganhar por pontos, o principal para ele é quebrar completamente seu oponente. Alguns o comparam com Nurmagamedov, mas o estilo americano é mais brilhante e mais duro.

Volkov precisa muito desta luta, pois a sua vitória vai elevá-lo imediatamente ao top 3. Agora ele está em sétimo lugar, o que também é muito impressionante, mas há muito para crescer. É melhor evitar Partera e Blades, embora Volkov seja um bom lutador. Uma vez nesta situação, pode haver problemas, por isso Volkov deve manter a distância entre os três rounds.