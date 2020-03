Em forma de protesto pela desvalorização do governo, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas – Sindpol, Ricardo Nazário, o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran de Alagoas – Sinsdal, Clayberson Ferraz, e o presidente do Sindicato dos Policiais Penais – Sindapen, Petrônio Lima, se reuniram na segunda-feira (02), na sede do Sindpol para a realização de uma paralisação em conjunto nos dias 11 e 12 de março.

Os servidores suspenderão suas atividades a partir das 8 horas da quarta-feira (11) com encerramento na sexta-feira (13) às 8 horas.

Convocação

Haverá um grande ato, na quarta-feira (11), às 9 horas, com café da manhã, no Detran, com todos os servidores para debater a criação de uma greve geral futura.

O presidente do Sindpol, Ricardo Nazário, destaca que o ato desempenhará a função de unir as forças com os servidores para deliberar uma grande mobilização. “Vamos mostrar a união das categorias”. De acordo com o dirigente, as associações da Polícia Militar também serão convidadas para apoiar o movimento.

Fonte: Sindpol