Polícia Civil: dois concursos com 701 vagas e salários que chegam a até R$18.752,13

O primeiro semestre promete. Em breve, logo após a quarentena, dois concursos públicos serão abertos em editais para Polícia Civil. Serão oferecidas, ao todo, 701 vagas em diversos cargos, com salários de até R$18.752,13.

As oportunidades são para o Paraná e Rio Grande do Norte.

O concurso da Polícia Civil (PR)

A Polícia Civil do Estado do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC PR). A banca organizadora do novo concurso da corporação será a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR). O contrato com a banca organizadora foi divulgado no Diário Oficial do dia 17 de março.

Agora, o próximo passo será a publicação do edital. O documento estava previsto para ser publicado no Diário Oficial até o dia 31. No entanto, em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que discutiu, na última terça, 17, o cronograma do novo certame com representantes da banca organizadora, o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Entre as deliberações ficou definido que o edital será lançado ainda no primeiro semestre deste ano.

“O único fator que pode vir a gerar algum atraso no certame é a pandemia do Covid-19”, informou o presidente da comissão, o delegado Fábio Amaro. O avanço coronavírus no país tem gerado um efeito cascata nas seleções públicas.

“Logo, logo, teremos a notícia do concurso da Polícia Civil, que faremos também com toda honra”, disse o reitor da Universidade. A banca também será responsável pelo concurso da PM-PR e Bombeiros-PR. Serão abertas nada menos que 400 vagas para PC-PR.

O edital do concurso PC-PR 2020 contará com 400 vagas distribuídas entre os cargos de Investigador (300), Papiloscopista (50) e Delegado (50). No momento, o concurso ainda não tem data para ser publicado. Segundo informações da assessoria da PC-PR, os trâmites estão sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Para concorrer ao cargo de Investigador exige formação em qualquer curso de graduação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior. O salário é de R$ 5.478,49.

O cargo de Papiloscopista também exige nível superior. A remuneração inicial do cargo é de R$5.752,41, após aprovação no concurso público.

A função de Delegado exige bacharelado em Direito. A remuneração inicial passa dos R$13 mil mensais. Os policiais ainda têm direito a diversos benefícios e gratificações.

Concurso : Polícia Civil do Paraná (PC-PR)

: Polícia Civil do Paraná (PC-PR) Banca organizadora : FUNPAR

: FUNPAR Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 400 vagas autorizadas

: 400 vagas autorizadas Remuneração : até R$13 mil

: até R$13 mil Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Saiba mais sobre o concurso.

O concurso da Polícia Civil (RN)

A expectativa de abertura do edital do concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Concurso PC RN 2020) é grande. Foi divulgado no Diário Oficial do Rio Grande do Norte desta quinta-feira, 12 de março, o documento de autorização do certame da corporação para o preenchimento de 301 vagas. O edital deve ser publicado em até 180 dias.

Segundo o documento de autorização do concurso PC/RN, o edital vai contar com vagas para agente de polícia, delegado e escrivão. Até dezembro de 2019, estavam previstas 302 vagas, sendo 235 para agente, 41 para delegado e 26 para escrivão.

O aval de autorização, no entanto, conta com um número menor do que anunciado em janeiro. Na ocasião, a delegada-geral da PC-RN, Ana Claudia Saraiva, chegou a anunciar que seriam oferecidas mais de 400 oportunidades no próximo edital.

O quadro de servidores do órgão é de 5 mil servidores. No entanto, a corporação conta atualmente com apenas 1.360. Desta forma, a expectativa é de que diversas outras vagas sejam preenchidas durante o prazo de validade do concurso.

Os salários do cargo de delegado chegam a R$18.752,13 para delegado especial, R$ 16.876,92 para delegado 3ª classe, R$ 15.189,23 para delegado 2ª classe, R$ 13.670,30 para delegado 3ª classe e R$ 12.303,27 para delegado substituto.

Para a agente e escrivão, os ganhos iniciais são de R$6.266,65 para categoria especial, R$5.222,20 para 1ª classe, R$4.351,84 para a 2ª classe, R$3.626,54 para a 3ª classe e R$3.022,11 para a 4ª classe.