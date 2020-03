Ponte Turquia-Brasil? Lateral revela preferência ao falar de possível retorno

Destaque do Istanbul Basaksehir, da Turquia, o lateral-direito Junior Caiçara tem sido protagonista no futebol turco nas últimas temporadas e sonha com uma oportunidade na Seleção Brasileira. Em entrevista, o atleta falou sobre possibilidade de retornar ao seu país natal e ainda revelou preferência por clube em eventual negociação.

O brasileiro explicou que, no momento, não pretende voltar ao futebol de seu país. “A verdade é que eu não quero voltar hoje. Eu estou bem aqui, minha família está bem na Turquia, as coisas estão funcionando corretamente. E eu não tenho essa vontade enorme de voltar para o Brasil”, ressaltou à ​Fox Sports.

Ainda assim, o lateral de 30 anos revelou preferência pelo Flamengo. “Mas, pelo que eu vejo do futebol brasileiro, hoje, o clube que eu gostaria de jogar é o Flamengo. É óbvio”, comentou Caiçara. O jogador acrescentou elogiando o rubro-negro e o atual momento da equipe.

Lateral direito, seria um reserva de luxo pro Rafinha — Davy ⚫️ (@Davy_David7) March 11, 2020

“Qualquer jogador, hoje, gostaria de voltar para o Brasil e jogar por um grande clube como o Flamengo. Por ser um clube que está conquistando muitos títulos, pelo treinador que tem, pela estrutura, pelo que as pessoas estão falando. Então, seria o Flamengo, a minha preferência, hoje”, completou.

Em busca de um ​lateral-direito, o rubro-negro tem intensificado a busca por um substituto imediato para o titular Rafinha. A carência é clara e foi exposta ainda mais pelo técnico Jorge Jesus na última segunda-feira (9). A pretensão do clube é contratar um atleta para a posição o mais rápido possível para evitar novas improvisações. Vale destacar que ele também faz a lateral esquerda.