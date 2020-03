Por que há tantos casos de racismo nos estádios argentinos? Fomos entender…

​ Não foi semana passada, não foi ontem, nem hoje. Também não será amanhã. Falar de ​casos de racismo no futebol infelizmente é atemporal. E quando colocamos no contexto “Brasil-Argentina”, muitas vezes esta história ganha contornos ainda mais frequentes na América do Sul.

O caso mais recente, ​durante a partida entre Defensa y Justicia e Santos , trouxe uma repercussão importante e uma resposta do clube argentino ainda mais relevante. Mas é preciso falar mais sobre o assunto, principalmente entre os hermanos, como muitos deles já admitem:

“Não (falamos muito sobre isso). Esse é o principal problema. De fato, é um tópico que não é discutido. Somente quando há casos extremos no futebol europeu (muitos casos na Itália) é que são divulgadas as notícias, mas as pessoas não refletem, a mídia não lida com críticas o suficiente. Na Argentina há muito racismo. Se os jogadores que jogam em nossos estádios se juntam à onda de europeus, de começar a parar de jogar ao ouvir cânticos, os jogos seriam interrompidos com muita frequência. A questão não é discutida, é por isso que o racismo se torna ‘legítimo’ e impune. E as vítimas não têm nada a ver com isso, fora o fato de receber tanto desgosto e sofrimento”, afirmou Sebastián Ebram, argentino e torcedor fanático do River Plate.

“ Os que fazem isso consideram que são provocações ‘quentes’. Eles podem estar cientes de que é racismo, mas não entendem a seriedade do assunto. Se você for a um jogo, ouvirá muitas músicas que insultam usando frases como ‘negro ruim’, ‘negro sujo’ ou mesmo discriminando países inteiros. Em algum momento, os fãs de River entenderam que era divertido dizer que todos os fãs do Boca são da Bolívia e Paraguai e eles pegaram a discriminação mais horrível para cantar na frente de seu eterno rival. Talvez uma pessoa que se cuide e tente não ser racista no dia-a-dia, quando vai ao estádio sucumba e, no meio de toda a euforia dos torcedores, esteja envolvida nesse tipo de canto. Parece até que é permitido ser racista nesse ambiente”, completou.

Nota oficial sobre o inadmissível ato de racismo que ocorreu na partida contra o Defensa y Justicia, realizada no dia 03/03/2020, no Estádio Norberto Tomaghello. pic.twitter.com/NfczGCScb8 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 4, 2020

Na mesma linha está o jornalista e escritor Léo Gerchmann, que viveu na Argentina por alguns anos e pôde observar também como nossos vizinhos lidam com o tema. Autor dos livros “Coligay – Tricolor e de todas as cores” e “ ​Somos azuis, pretos e brancos “, Léo conseguiu coletar alguns comportamentos bem presentes na sociedade argentina:

“Difícil dizer por que eles se comportam assim. Talvez por haver uma descendência europeia mais forte, mais dominante. Em Buenos Aires, a população afro foi dizimada pela febre amarela e na Guerra do Paraguai, quando os negros foram postos na linha de frente, expostos aos inimigos. Mas o fato é que o “branqueamento” da população enfatizou a ideia de que o negro é o diferente. Diante da rivalidade com o Brasil, país muito mais miscigenado, talvez esse preconceito tenha crescido. Mas são apenas suposições. Creio que o racismo, a identificação do negro como o diferente, teve espaço para se criar no seio da sociedade argentina e, muito em especial, na sociedade portenha”, avaliou.

Ao que parece, a visão do jornalista não é nada distante da realidade de quem vê de fora. O próprio Sebastián concorda que há, sim, muito racismo entre seus compatriotas. E ambos concordam que, até como exemplo pedagógico, a Conmebol deveria ser mais enfática e rigorosa na punição aos envolvidos:

“Infelizmente, nossa sociedade não aprende com opiniões e reações, precisa de punições e limites claros. A única maneira de diminuir os atos racistas é com punição institucional. A AFA e a Conmebol podem parar (ou suspender) partidas em que haja eventos dessa natureza, proibir a entrada dos torcedores que cometerem tais atos e até punir o clube”, opinou Sebastián.