Por que Sampaoli (ou qualquer outro técnico) não é a solução dos problemas do Galo

​Abrindo o mês de março sem um comandante em sua área técnica, o ​Atlético-MG se vê em uma situação delicada, mas não incomum/inédita em sua história recente. Nos últimos anos, o clube mineiro se transformou em uma verdadeira ‘máquina de moer treinadores’, acumulando trabalhos curtos, demissões ‘relâmpago’ e uma série de dívidas trabalhistas e rescisões a serem pagas para profissionais que pouco duraram no Alvinegro. Novamente especulado na Cidade do Galo, Jorge Sampaoli é um excelente treinador e altamente capaz de fazer este atual elenco render bem e jogar futebol de primeiro nível. Contudo, o argentino não é a solução para os problemas do Galo. Nenhum treinador é, e nós diremos os motivos:

1) Gestão pouco profissional no futebol

O Galo ter se transformado em uma ‘máquina de moer treinadores’ é a consequência de uma gestão onde o futebol tem sido sistematicamente negligenciado. As críticas ao trabalho de Sette Câmara não são poucas e definitivamente são justas, especialmente em sua rigidez de outrora na política de austeridade e decisões controversas na hora de apontar profissionais para pastas fundamentais do departamento de futebol.

2) Conselho sem oposição

O Atlético-MG é dominado/regido nos bastidores por um mesmo grupo político há mais de uma década. A inexistência de um grupo organizado de oposição nos bastidores criou uma estrutura pouco (ou nada) democrática, vertical e de ‘inatingibilidade’ aos membros da alta cúpula.

3) Erros culminando em perda de credibilidade

Pela camisa que tem e pelas pesadas conquistas recentes, o Galo ainda é um clube de enorme relevância e respeito. Contudo, o acúmulo de decisões ruins no futebol tende a mais afastar do que atrair jogadores/técnicos. Menos organizado, menos competitivo e convivendo com seus problemas financeiros, o Atlético perdeu moral em comparação ao início da década passada.