Em live no Facebook, o Governador Renan Filho e o Secretário de Saúde Alexandre Ayres atualizaram os números de infectados pelo coronavírus (COVID-19) em Alagoas. Agora são 11 pessoas, sendo 10 em Maceió e o primeiro no interior, em Porto Real do Colégio. Desses 10 casos na capital, um já retornou para Rio de Janeiro e 9 estão na cidade maceioense.

O caso de Porto Real do Colégio, o paciente foi contaminado devido ao contato com um cidadão de Propriá, em Sergipe, cidade que possui já 2 casos.

207 casos em investigação, somente hoje foram feitos 41 exames, maior número de testes diário registrado pela SESAU. 145 casos foram descartados.

Da Redação