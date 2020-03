Porto Seguro contrata: Empresa de seguros abre vagas de emprego; Saiba mais!

A seguradora Porto Seguro disponibiliza novas vagas de emprego pelo Brasil; confira os cargos e se inscreva o quanto antes!

“A empresa Porto Seguro foi fundada em 27 de agosto de 1945 por iniciativa de José Alfredo de Almeida, José da Cunha Júnior e José Andrade de Souza. A empresa ingressou no ramo de consórcio de automóveis em 1976.

A empresa foi eleita pela Millward Brown, consultoria americana, a marca mais confiável entre os brasileiros, de acordo com a pesquisa “Além da Confiança” em 2010, e eleita pela Revista Carta Capital a empresa mais admirada do Brasil no setor de seguros nos anos de 2011, 2012 e 2013. A Porto Seguro também foi eleita pelo Diário Comércio Indústria Serviço (DCI) a empresa mais admirada na categoria de seguros em 2013.

Porto Seguro Seguros é uma seguradora brasileira, com sede em São Paulo. A empresa conta com aproximadamente 25 mil corretores de seguros cadastrados. A companhia é formada por 28 empresas nos ramos de seguro de vida, previdência, residência, automóveis, planos de saúde e odontológico, crédito consignado, administração de consórcios, proteção e monitoramento, telecomunicações, saúde ocupacional e segurança do trabalho.”

Confira alguns dos cargos:

Cargos disponíveis

Consultor de Vendas

Analista de Dados

Consultor de Negócios

Gerente Regional

Analista de Inteligência de Dados

Assistente de Salão de Vendas

Técnico de Enfermagem

Coordenador de Auditoria

Analista de Modelagem e Estatística

Regulador de Sinistros Jr

Analista de Planejamento Comercial pleno

Analista de Performance de Automóvel

Analista de Sistemas Java

Coordenador de Produto Previdência

Analista Jurídico

Analista de Preços

Especialista de Arquitetura

Pré-requisitos (variam para cada vaga)

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Português (Nativo)

Habilitação para dirigir

Veículo próprio

Disponibilidade para viajar

Aplicações de Escritório: Pacote Office.

Benefícios (variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio creche

Auxílio Educação

Auxílio farmácia

Comissões

Participação nos lucros

Previdência Privada

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do site oficial.