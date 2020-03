Portsmouth x Arsenal | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Após sofrer uma ​dolorosa eliminação na Europa League – com requintes de crueldade pelas inúmeras chances desperdiçadas no decorrer da partida contra o Olympiacos -, o Arsenal tenta salvar sua temporada com a conquista de uma tradicional taça doméstica: a Copa da Inglaterra. Pela quinta rodada desta competição, os Gunners visitam o Portsmouth, eliminatória decidida em jogo único. Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre o confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Portsmouth x Arsenal ​Motivo: ​Quinta rodada da FA Cup 2019/20 ​Data: ​02/03/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Fratton Park, em Portsmouth (ING) ​Árbitro: ​Michael Dean (ING) ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Portsmouth: Bass; McCrorie, Burgess, Raggett, Brown; Naylor, Close; Williams, Cannon, Curtis; Marquis.​ ​Provável Arsenal: ​Martinez; Maitland-Niles, Sokratis, Marí, Saka; Torreira, Guendouzi; Nelson, Willock, Martinelli; Nketiah.

Clube que disputa a League One – equivalente à terceira divisão nacional -, o Portsmouth trata este duelo contra o Arsenal como o maior de sua temporada. O atacante Ellis Harrison volta aos relacionados, recuperado de lesão, enquanto Bryn Morris segue fora de combate.

Apesar de valorizar a FA Cup, Mikel Arteta deve promover a campo uma formação bastante modificada, dando minutos para jogadores reservas de seu elenco. É bastante provável que o brasileiro ​Gabriel Martinelli, xodó da torcida, inicie entre os titulares.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Portsmouth Arsenal​ ​Portsmouth 2 x 0 Shrewsbury Town (15/02) ​Burnley 0 x 0 Arsenal (02/02) ​Portsmouth 3 x 2 Exeter City (18/02) ​Arsenal 4 x 0 Newcastle (16/02) ​Fleetwood 1 x 0 Portsmouth (22/02) ​Olympiacos 0 x 1 Arsenal (20/02) – Liga Europa ​Portsmouth 3 x 1 MK Dons (25/02) ​Arsenal 3 x 2 Everton (23/02) ​Portsmouth 3 x 0 Rochdale (28/02) ​Arsenal 1 x 2 Olympiacos (27/02) – Liga Europa

O Portsmouth disputa a Copa da Inglaterra 2019/20 desde sua primeira fase, tendo eliminado Harrogate Town, Altrincham, Fleetwood e Barnsley nas rodadas anteriores. A única eliminatória decidida por mais de um gol de diferença foi contra o Barnsley na quarta fase, quando os Pompey vencera por 4 a 2. O Arsenal, por sua vez, estreou na terceira rodada contra o Leeds United. Venceu por 1 a 0 e avançou para encarar o Bournemouth, rival de ​Premier League. A partida foi complicada, dura, mas os Gunners prevaleceram: 2 a 1.