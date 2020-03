Pré-candidato a prefeito de Piaçabuçu distribui rosas na feira-livre

O sol anunciava o novo dia com os primeiros raios, quando os feirantes já se preparavam para receber seus clientes na feira-livre realizada em Piaçabuçu neste sábado, 07 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. De forma diferenciada, o ex-prefeito e pré-candidato Dalmo Jr esteve visitando a feira nesta manhã, não apenas como consumidor, mas como alguém que também levou sua homenagem às feirantes.

Com rosas em punho, o pré-candidato juntamente com o vice, já anunciado para uma possível chapa majoritária, estiveram no comércio acompanhados de suas esposas para homenagear as feirantes e algumas consumidoras que estavam nos momentos de entrega das rosas.

Dalmo Jr que amanheceu rendendo elogios às mulheres, destacou em suas redes que lugar de mulher é onde ele quiser, fazendo referência a ocupação de espaço e também ao fato das mulheres estarem neste século 21, assumindo cargos de destaque seja na política ou em outros segmentos, cargos estes anteriormente ocupados em quase sua totalidade por homens.

“Lugar de mulher é onde ela quiser. Devemos ser gratos e homenagear as nossas mulheres não somente em um único dia, mas durante todos os 365 dias que podemos contar a colaboração das mulheres guerreiras que madrugam para da roça tirar o sustento da família ou das ruas buscarem catar recicláveis para em casa alimentar os filhos. Mulheres que cedo assumem a responsabilidade de ser mãe e pai numa sociedade ainda machista e acima de tudo, devemos ser vigilantes para que a cultura da violência seja banida e uma cultura de paz e amor ceda espaço para um novo momento na vida das mulheres brasileiras, alagoanas e acima de tudo, mulheres piaçabuçuenses”, mencionou Dalmo Jr.