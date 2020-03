Precisando do empate, time feminino do Penedense perde e é eliminado

As meninas do Sport Club Penedense foram eliminadas da Copa Rainha Marta

Às vezes o futebol não é tão justo como deveria ser. Neste domingo, 01 de março, o time feminino do Penedense entrou em campo precisando de apenas um empate no estádio Dr. Alfredo Leahy em Penedo para se classificar na próxima fase da Copa Rainha Marta.

As guerreiras dos ‘Alvirrubro Ribeirinho’ de Penedo estavam fazendo uma belíssima campanha na competição, liderando seu grupo com duas vitórias, e só precisava de um empate contra o Náutico da cidade de Teotônio Vilela, mas infelizmente o jogo não foi tão bom como os outros e a derrota veio por 3×0.

Com isso as meninas se despedem da competição de cabeça erguida e com experiência para próximos campeonatos.

Da Redação

Foto: Robson Lessa / Esportesaqui.com.br