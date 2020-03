Prefeito Djalma Beltrão reúne grupo de gerenciamento de crise para prevenção do coronavírus

O prefeito Djalma Beltrão preocupado com as últimas informações e acompanhando as recentes publicações de decretos governamentais que focam a prevenção do coronavírus (COVID-19), reuniu na manhã desta quarta-feira, 18 de março, um grupo de gerenciamento de crise para trabalhar a prevenção do vírus que é considerado altamente contagioso.

Diante da pandemia já anunciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o grupo discutiu ações direcionadas aos serviços essenciais de saúde prestados no município de Piaçabuçu, a paralisação das aulas da rede municipal e também estratégias para não prejudicar o turismo na região, porém com plano de prevenção do COVID-19, uma vez que muitos turistas vindos de outros estados brasileiros e até países europeus, visitaram a Foz do São Francisco meses antes do surto mundial da doença.

Durante a reunião, o prefeito Djalma Beltrão trocou informações sobre as últimas notícias relacionadas ao coronavírus, bem como as formas de prevenção que estão sendo repassadas à população e precisam continuarem chegando a todos de forma rápida e bem explicada, para que todos sintam-se aptos a evitarem um possível contágio.

A Secretária de Saúde, Djalice Beltrão, lembrou que o município vive um momento de prevenção e defendeu a necessidade de manter a calma e a população sem pânico, defendendo ainda que haja uma imediata força tarefa para o combate as notícias falsas (fakenews) que podem levar a uma situação de desespero e caos.

“Estamos tomando todas as medidas necessárias para que haja a manutenção dos serviços de saúde em pleno funcionamento para que casos suspeitos possam ser avaliados e acompanhados, sendo nas próximas horas anunciada a publicação de um decreto suspendendo as aulas por um determinado período, algo que também se estende ao cancelamento de eventos em locais fechados com mais de 200 pessoas e em áreas públicas com mais de 500 pessoas, como já foi determinado pelo Governo de Alagoas que atendeu a recomendação dos órgão de saúde”, declarou Djalma.

A Secretária Djalice também lembrou que a época de chuvas possibilita a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, um velho inimigo que pode fazer vítimas da dengue, zinca e chikungunya, doenças que podem levar à morte. “Não podemos pensar de forma isolada, pois o combate a todos esses males é responsabilidade de cada um de nós. Temos que entender que essa é a hora de uns cuidarem dos outros, cuidando cada um de si ao mesmo tempo”, finalizou Djalice.

Ascomce