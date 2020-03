Prefeitura de Igreja Nova entrega tablets para Agentes Comunitários de Saúde

Mais avanços na saúde de Igreja Nova. Na manhã desta quinta-feira (5), a secretária de Saúde, Mônica Dantas, entregou 61 tablets aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Os aparelhos substituirão as fichas de papel, o prontuário passa a ser eletrônico e os lançamentos das informações em tempo real.

Os ACS já passaram por capacitação e a partir de amanhã o novo sistema já entra em vigor. “É o agente na casa do usuário, coletando a informação, alimentado o sistema e indo direto para o banco de dados do Ministério da Saúde”, explicou Marcos Faustino, coordenador de controle e avaliação do E-sus. Até então, as planilhas eram preenchidas manualmente e depois lançadas no sistema.

O prontuário eletrônico faz parte do Novo Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) para a Atenção Primária, mas os recursos não contemplam a aquisição dos tablets, apenas os computadores. A Prefeitura de Igreja Nova adquiriu os aparelhos com recursos próprios. “Os tablets além de melhorar a rotina de trabalho dos profissionais, irão, principalmente, otimizar as informações que as equipes terão em relação ao seu território. A partir desse momento, teremos as informações de forma rápida, prática, e em tempo hábil para que possamos organizar e direcionar as nossas ações”, declarou a secretária de Saúde, Mônica Dantas.

Para a coordenadora da Atenção Básica, Deise Almeida, a novidade também valoriza o trabalho dos ACS, peça fundamental para se conhecer os usuários da saúde pública no município. O evento contou com a presença do vice-prefeito Manoel Mateus, enfermeiros e os 61 agentes do município.

Assessoria