Prefeitura de Igreja Nova entregará nova unidade de saúde no Povoado Olho d’água do Tabuado

A saúde em Igreja Nova vem vivendo dias melhores na gestão da prefeita Verônica Dantas e do vice, Manoel Mateus. Reformas e aparelhamento das unidades de saúde, aquisição de automóveis para atender a população, qualificação da equipe técnica e valorização dos colaboradores da pasta administrativa, são iniciativas da Prefeitura Municipal que tem levado a novos indicadores e pontuado a gestão de forma positiva.

No próximo dia 19 de março, a prefeitura fará a entrega de mais uma unidade de saúde para a população igreja-novense, sendo desta vez a comunidade contemplada com novo equipamento de saúde pública, a do Povoado Olho D’água do Tabuado, que passará a ter uma equipe de saúde cuidando dos pacientes da localidade de forma mais próxima e rápida.

Para a Secretária de Saúde de Igreja Nova, Mônica Dantas Arruda, a forma de tratar a política de saúde no município tem avançado diante do comprometimento da gestão e a responsabilidade da equipe que promove mais qualidade de vida à população em seu dia a dia. A prefeita Verônica Dantas, acredita que muito já foi feito pela saúde do município, porém, ainda tem um longo caminho pela frente para alcançar os números pretendidos pela administração.

“Todos os dias agradecemos a Deus e ao povo de Igreja Nova por ter nos permitido está zelando pela saúde da nossa população e trabalhando diariamente para que possamos ter uma cidade com mais oferta de serviços essenciais, sendo trabalhado de forma incansável também nos povoados onde temos a maior parte da nossa população. Sabemos que nada é fácil, mas com trabalho, força e o apoio do nosso povo chegaremos ainda mais longe”, disse a prefeita em recente evento.

Com assessoria