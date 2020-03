Prefeitura de Piaçabuçu promove I Seminário de Saúde da Mente e Sentimentos

Com o objetivo principal de promover conhecimentos e rever conceitos sobre a atenção em saúde mental no SUS, a Prefeitura de Piaçabuçu realizou nesta terça-feira, 10 de março, o I Seminário de Saúde da Mente e Sentimentos. O evento aconteceu durante todo o dia na Pousada Ches Jouly, localizada no distrito do Pontal do Peba.

Na oportunidade foi discutida a política de saúde mental na saúde pública brasileira, na perspectiva da sua prática no âmbito municipal. Em Piaçabuçu a Secretaria Municipal de Saúde atende os pacientes com transtornos de comportamento através das ações do Centro Integrado de Saúde Mental (CISM), onde uma equipe técnica acompanha não só os pacientes, mas também as famílias que recebem orientações para o convívio e a busca da inserção social através da acolhida do paciente no seio da família.

Contando com a participação de técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, os debates e mesas redondas contaram com abordagem sobre a legislação vigente e os modelos de atenção propostos, onde foi comentado a inserção da linha de cuidado de saúde mental nas redes temáticas. Durante o evento também foi apresentado o Programa de Saúde Mental do município de Piaçabuçu em sua nova proposta estruturante, oportunidade que serviu para definir as necessidades para execução das ações e serviços inerentes ao programa.

Para o prefeito Djalma Beltrão, as práticas que levam à inserção dos pacientes ao convívio social, devem seguir numa linha de compreensão entre profissionais da saúde e familiares, sendo sempre necessário o entendimento de que o paciente é o foco de tudo, devendo ser um elo de ligação e não sendo pensado em alguém que pode ser deixado em determinado local para que outros possam se ver livre de um problema.

“O amor acima de tudo deve gerar o elo necessário ao avanço do tratamento de um paciente com transtornos mentais. Somos peças necessárias para montar esse quebra cabeça que muitas vezes é complicado de se entender, porém, traz a sensação de pertencimento e acolhimento, gerando em todos nós, a gratidão de sermos ferramentas nas mãos de Deus para a transformação de vidas, trazendo dias melhores para famílias piaçabuçuenses”, finalizou Djalma.