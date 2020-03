Prefeitura de Salvador BA 2020 abre 388 vagas para combater o Coronavírus

EDITAL publicado. No Estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de Salvador faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 388 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Enfermeiro 40h (16); Enfermeiro 30h (70); Fisioterapeuta (8); Farmacêutico Bioquímico (3); Médico Infectologista (4); Médico Clínico (40); Sanitarista (12); Técnico em Enfermagem 40h (16); Técnico em Enfermagem 30h (204); e Técnico em Laboratório (15). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.689,95 e R$ 6.942,48, mais gratificações e/ou adicionais, auxílio-alimentação e transporte.

De acordo com o edital, as contratações se darão sob Regime Especial de Direito Administrativo – REDA e serão para compor equipes necessárias às ações de contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 25 de março de 2020, no site oficial da redasmscoronavirus. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos e o resultado final será homologado no dia 30 de março, nos sites www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/ e www.dom.salvador.ba.gov.br/.

O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso