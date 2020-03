Premier League anuncia novo ‘prazo mínimo’ para retomada do futebol na Inglaterra

Na manhã desta quinta-feira (19), a ​Premier League, em suas plataformas oficiais, anunciou um novo adiamento de prazo mínimo para a retomada das atividades futebolísticas na Inglaterra.

​Todas as entidades envolvidas diretamente na gestão/administração das competições do país, em comum acordo, estabeleceram que o futebol profissional não será retomado em solo inglês pelo menos até dia 30 de abril. Além disso, as instituições também apoiaram, unanimemente, a ​decisão da UEFA em adiar a disputa da Eurocopa para 2021, abrindo uma brecha maior no calendário europeu para a futura conclusão da temporada de 2019/20.

“O progresso do COVID-19 permanece incerto e podemos garantir a todos que a saúde e o bem-estar dos jogadores, funcionários e torcedores são nossa prioridade. Continuaremos a seguir as orientações do governo e trabalharemos em colaboração para manter a situação sob revisão e explorar todas as opções disponíveis para encontrar maneiras de retomar a temporada quando as condições permitirem”, publicou a Premier League em seu site.