Preocupação no Grêmio? Renato tem substituto à altura de Kannemann para clássico contra o Inter

​Walter Kannemann já está recuperado de uma lesão no pé esquerdo que o afastou do time por mais de um mês – neste intervalo de tempo, ainda passou por uma pequena intervenção cirúrgica para o tratamento de uma saliência óssea. Pois o zagueiro, desde o final da semana passada, já treina normalmente com o grupo do ​Grêmio, tanto que se fala até da possibilidade de o gringo iniciar o clássico Gre-Nal desta quinta-feira, pela ​Libertadores da América, como titular da equipe de Renato Portaluppi.

Queria dormir e acordar só na hora do GRE-nal — Gustvv (@Guto_barbosaa) March 11, 2020

Se isso não acontecer, porém, o treinador mantém no time um jogador que, sim, foi uma das contratações mais acertadas dos últimos tempos. No ano passado, o Tricolor sofria com a falta de alternativas para a zaga (Paulo Miranda ficou muito tempo entregue ao departamento médico), tanto que chegou a improvisar o volante Michel no setor e transformou o então lateral-esquerdo Marcelo Oliveira em defensor. Foi então que David Braz desembarcou na Arena, comprado junto ao Santos, e colocou um ponto final neste sofrimento.

Bom dia, amanhã tem Gre-nal e vamo poluir a TL de táticas e criticas, lá vai a minha, Maicon não pode jogar o Gfe-nal, pelo-menos não de titular! Eu colocaria o Darlan. — Leo Oliveira  (@LeoXxRs) March 11, 2020





Conhecido por sua tranquilidade, ele naturalmente se impôs como primeira opção a Geromel e Kannemann, que formam uma dupla quase que incontestável e que jamais perdeu um clássico. Além de se mostrar seguro atrás, também se arriscou a ir à frente e marcar gols importantes, seja de cabeça ou com chutes potentes de longa distância. Obviamente, por toda história construída com a camisa gremista, e também pela segurança que demonstra em campo, o argentino ainda é o dono da posição. Mas, se realmente for apenas uma opção para o segundo tempo diante do ​Internacional, os gremistas não precisam se preocupar, uma vez que seu substituto dá, e muito bem, conta do recado.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqui.