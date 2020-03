Preocupação para Diniz? São Paulo pode ter desfalques para duelo na Libertadores

O ​São Paulo não começou bem na Libertadores 2020. Foi o único time brasileiro que perdeu na estreia, o que fez com que alguns torcedores viessem a questionar o trabalho do técnico Fernando Diniz. E a situação pode complicar ainda mais, já que dois jogadores considerados titulares são dúvidas para a próxima partida da equipe na competição, contra a LDU. As informações são do ​Lance.

Fora do time há três partidas devido a dores na panturrilha direita, o lateral-direito Juanfran ainda é dúvida para quarta-feira. Igor Vinicius vem sendo o substituto do espanhol durante o período. Outro que também que ficou de fora dos últimos jogos foi Vitor Bueno. O jogador, que vem sendo substituído por Pablo, se recupera de lesão no tornozelo esquerdo.

Diniz se mostra confiança para a volta dos dos atletas para o duelo contra a equipe equatoriana. “Os dois jogadores (Juanfran e Bueno) têm prognóstico positivo. A gente não tem a certeza absoluta, mas espera que os dois estejam à disposição para jogar”, disse.

Sobre time titular, o treinador tricolor deixou dúvidas se usará a mesma equipe em todas as partidas da Liberta. “A gente vai fazer aquilo que tiver que ser feito. Vamos pensar agora na LDU, depois vamos averiguar o desgaste para ver o que faz contra Santos e River. Não adianta ficar projetando lá na frente, tem que esperar esse jogo de quarta-feira. Tem algumas possibilidades e vamos escolher a melhor“.

Agora é torcer pelas voltas do Juanfran, Vitor Bueno e outros titulares do time reserva(pra q o Diniz ñ tenha margem pra inventar qdo precisar escalar um time alternativo) q acabam tbm fortalecendo este 2o time q terá q jogar esta reta final da fase de grupos do Paulista e tbm… — SouSouTricolor (@AlemaooSPFC) March 8, 2020

O São Paulo está no Grupo D, juntamente com LDU, Escuela Municipal Binacional e River Plate.