Preocupante: Dirigente do Flamengo testa positivo para o Novo Coronavírus

O mundo todo está preocupado com o avanço do Novo Coronavírus em todo o planeta. A doença que surgiu na China está chegando no seu maior nível fora do país asiático, fazendo com que os números de infectados aumentem consideralmente o número de pessoas com a doença.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, Maurício GOmes de Matos, que é o vice-presidente de Consulados e embaixadas do Flamengo, testou positivo para o Coronavírus. Agora é somente esperado a contraprova para sacramentar se o dirigente tem ou não o vírus.

Como informou o jornal, o dirigente do Flmaengo está neste momento em um hospital particular Santa Luzia, em Brasília. O dirigente estava na capital onde participou de um jantar com Rodrigo Maia, presidente da Camara.

Vale destacar que Maurício esteve na Europa recentemente, onde visitou os centros de treinamento do Barelona e Real Madrid. Caso teste positivo, todos do Flamengo que tiveram contato com o dirigente podem ter que entrar em quarentena. A situação pode fazer com que o Flamengo cancele os próximos jogos, sendo essa uma grande medida de segurança.