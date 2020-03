Preocupante! Presidente do Santos admite cortes nos salários e faz ‘clamor’ a CBF

​A paralisação total do calendário nacional preocupa os clubes brasileiros. Sem partidas, rendas importantes deixam de entrar em caixa, gerando um verdadeiro caos financeiro para as diretorias administrarem. Em entrevista concedida ao ‘Calciomercato’, o presidente do ​Santos, José Carlos Peres, admitiu que o clube precisará cortar salários para fechar as contas.

“Estamos muito preocupados. Já pedimos ao governo que adie as contribuições sociais para o próximo ano, esperamos que aceite. No entanto, faço minha parte: juntei meus jogadores e dirigentes antes da paralisação e fui claro: haverá cortes nos salários de até 50%. Todos devem cooperar nesta fase. Nosso orçamento para 2020 certamente fechará no vermelho”, afirmou.

Soteldo e Kaio Jorge, atacantes do Santos, despertaram o interesse de clubes europeus recentemente. Ao menos é o que confirmou o presidente José Carlos Peres em entrevista neste sábado pelo site italiano Calciomercato. pic.twitter.com/5Un9igaaYo — País do Futebol 🏅 (@futebol_pais) March 21, 2020

Como destaca a ​Gazeta Esportiva, o mandatário aproveitou a oportunidade para reforçar um pedido comum a muitos clubes brasileiros: a mudança no formato do nosso calendário para o modelo que vigora no Velho Continente: “Teremos a oportunidade de finalmente seguir o calendário europeu, iniciando o campeonato em agosto. Eu reivindico isso há muitos anos e agora será a melhor solução para enfrentar esse período de interrupção forçada”, concluiu.

Apesar do clamor de Peres, a entidade ​já se manifestou contrária a qualquer transformação no formato do calendário nacional neste momento.

Crédito da foto de cobertura: Ivan Sartori/Santos FC