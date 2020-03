Presidente da Conmebol estabelece data para possível retorno da Libertadores

​Menos de uma semana após anunciar a suspensão dos jogos das ​Copas Libertadores e Sul-Americana, a Conmebol já pensa em datas para o retorno dos torneios. Segundo o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, a intenção é de que os jogos da principal competição do continente voltem a acontecer no dia 6 de maio.

“Vamos seguir avaliando a evolução (do vírus) e como issso transcorre durante o tempo. Mas entendemos também que, pelas previsões em um cenário ideal, a situação vai estar sob controle no mês de maio. Então, nós vemos isso como uma possibilidade de reiniciar a Libertadores no dia 6 de maio“, afirmou Domínguez, em entrevista à ESPN da Argentina.

A Copa Sul-Americana, por sua vez, ainda não tem uma previsão de retorno, já que a segunda fase da competição contará com algumas das equipes eliminadas na fase de grupos da Libertadores.