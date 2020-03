Presidente do Bahia diz que clubes brasileiros aguentam no máximo três meses sem jogos

​ Presidente do ​Bahia, ​Guilherme Bellintani, em entrevista ao programa ​Faixa Especial SporTV, analisou a paralisação da temporada e foi enfático ao garantir que os clubes brasileiros aguentam, no máximo, três meses sem futebol. Na opinião dele, este prazo se aplica às equipes mais bem estruturadas, pois times sem uma renda bem distribuída terão mais dificuldades.

“ Está claro que é um momento atípico para qualquer clube que se planeje bem. A gente tem que se ajustar. Se a gente considerar que os contratos de TV vão ser mantidos na integridade, se considerarmos pouca evasão de sócios e manutenção de patrocinadores, um clube pode se sustentar por dois ou três meses. Se um clube tem uma rede de sustentação mais frágil, ele não aguenta nem 30 dias na atual situação”, disse Bellintani.

A previsão inicial de faturamento do ​Bahia em 2020, por exemplo, era de R$ 180 milhões, mas o mandatário acredita que diante do atual cenário não será mais possível bater a meta.

“Nosso projeto de faturamento nesse ano é de R$ 180 milhões, mas acho difícil que chegue em 200 ou até nesses R$ 180 milhões. Dobramos nos últimos dois anos nosso faturamento, pretendemos continuar crescendo. Se for algo rápido essa pandemia, o que não é indicado agora, até conseguiríamos manter o orçamento, mas acho difícil. Haverá queda não só do Bahia, mas de todos os clubes” , afirmou.

O presidente do clube disse também que os problemas sociais da capital baiana podem se tornar catalisadores do Coronavírus se as pessoas não acatarem às recomendações do governo, e fez um apelo para que as pessoas permaneçam em suas casas.

Com a paralisação dos campeonatos por conta da pandemia do novo coronavírus, o futebol vive a eminência de uma crise financeira. A pandemia da Covid-19 causou algo inimaginável: paralisou o futebol e a maioria dos esportes em praticamente todo o planeta. No Brasil, com a maioria dos clubes vivendo situação financeira delicada, a temporada sem jogos já ameaça os seus cofres.

