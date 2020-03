Presidente do Fluminense detona declarações de Jorge Jesus: ‘Passando do limite’

​Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (13), o presidente do ​Fluminense, Mário Bittencourt, não conseguiu se esquivar das perguntas acerca das declarações recentes de Jorge Jesus, que reclamou publicamente sobre o uso compartilhado do Maracanã entre o ​Flamengo e demais rivais cariocas. As falas do comandante lusitano foram recebidas com grande irritação por parte do mandatário tricolor.

“Vejo essas declarações como lamentáveis. Primeiro porque ele chegou no Brasil na semana passada. E talvez não tenha estudado a história do Fluminense e a do Fla-Flu, a história da parceria dos dois clubes. Costumo dizer que, quando o time está ganhando, todo mundo acha engraçado o que se diz. Acho que se o time dele estivesse perdendo ele estaria mais preocupado em dizer outras coisas. Lamento e não é só pelas coisas que foram ditas em relação ao Fluminense não. É Vasco, Botafogo (…) Os clubes não se formaram sem a participação dos outros”, afirmou o mandatário.

Como destaca o ​UOL Esportes, o presidente do clube das Laranjeiras fez questão de reforçar seu bom relacionamento com a diretoria do arquirrival, mas voltou a lamentar as constantes ‘alfinetadas’ de Jorge Jesus aos demais clubes do Rio de Janeiro: “Quero destacar que é uma resposta a pessoa, não ao Flamengo, que é nosso parceiro e tenho ótima relação. As pessoas passam, as instituições ficam. Está passando do limite essa questão de menosprezar os outros clubes que formaram a história do nosso futebol”, concluiu.