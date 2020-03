Presidente do Grêmio testa positivo para coronavírus; clube já tem quatro casos

​Uma notícia delicada pegou os torcedores do ​Grêmio de surpresa na noite deste domingo (22). Através de suas plataformas e redes sociais oficiais, o clube gaúcho confirmou que seu presidente, Romildo Bolzan Júnior, testou positivo para o novo coronavírus.

Em nota oficial, o Tricolor atualizou o quadro de saúde de momento do mandatário: ​​” O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público comunicar que o presidente do Conselho de Administração Romildo Bolzan também foi submetido nas últimas horas ao teste de checagem para detecção do Covid-19, obtendo resultado positivo. O mandatário gremista encontra-se em bom estado de saúde, assintomático, e em isolamento residencial há oito dias”, publicou.

Antes de Romildo Bolzan, o Grêmio já havia confirmado outros três casos positivos para coronavírus em seu corpo diretivo: o vice-presidente do Conselho de Administração, Cláudio Oderich; o assessor adjunto da presidência, Eduardo Fernandes; e o vice Marco Bobsin.

​​Crédito da foto de cobertura: Lucas Uebel/Grêmio FBPA