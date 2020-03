Presidente do Palmeiras se reúne com outros times para tratar do futuro do Paulistão

​Segue ou não? Neste sábado (14),Maurício Galiotte, presidente do ​Palmeiras e membro da Comissão Nacional de Clubes, procurou os grandes de São Paulo para tratar da sequência do Campeonato Paulista diante da pandemia de coronavírus.

Segundo informações do portal ​Terra, o dirigente passou o dia conversando com representantes de ​Corinthians, ​Santos e ​São Paulo para falar sobre o futuro do torneio e definir um posicionamento coletivo, além de encontrar forma lidar com risco de contágio.

Sem ​Copa Libertadores no meio de semana, os grandes não têm compromissos até a próxima rodada do Paulistão, caso não ocorra mudanças no cronograma, no final de semana dos dias 21 e 22 de março. A ideia é aproveitar o tempo para encontrar uma solução.

Pandemia de coronavirus e campeonato Paulista rolando normalmente. O jogador que vai dar a saída pega a bola das mãos do juiz e a beija antes do pontapé inicial. Tá certo. — Cesar (@csmaniottojr) March 13, 2020

Galiotte também conversou com representantes de outros clubes do estado, além dos três grandes, e tem tratado do assunto com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e com a Confederação Braseira de Futebol (CBF). O gestor busca uma solução e há uma preocupação com jogadores e comissões técnicas, considerando que os duelos, caso não parem, serão com portões fechados para evitar aglomerações e risco aos torcedores.

A princípio, o principal obstáculo é o calendário e o possível choque com competições nacionais e internacionais em eventual adiamento do estadual. Porém, os representantes devem procurar uma solução para evitar expor atletas, comissões técnicas e torcedores aos perigos do coronavírus. Os gestores devem se reunir nos próximos dias.