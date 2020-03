Em entrevista na rádio Penedo FM, no programa Realidade, apresentado por João Lucas, Maciel Oliveira falou sobre a pandemia do coronavírus (COVID-19) nesta manhã de quinta-feira, 19 de março.

De acordo com o Coordenador de Saúde Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, a informação é que uma paciente deu entrada na UPA, apresentou alguns sintomas e fará o primeiro exame para constatação do vírus ou não. Ela é o primeiro caso suspeito na cidade de Penedo que pode estar com o coronavírus, porém ainda este caso não foi notificado oficialmente. Além desta, mais cinco pessoas estão sendo monitoradas.

Maciel salientou que todos os pacientes são residentes na cidade de Penedo, e não na Zona Rural de Penedo. Ele também esclareceu que não existe ainda nenhum paciente entubado com confirmação do vírus.

A PARTIR DAS 09H O PREFEITO DE PENEDO, MARCIUS BELTRÃO; SECRETÁRIO DE SAÚDE, MARCOS BELTRÃO; E OUTRAS AUTORIDADES, IRÃO CONCEDER COLETIVA DE IMPRENSA PARA FALAR SOBRE O COVID-19 EM PENEDO.

Da Redação