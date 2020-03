Problema à vista! Dudamel cobra valor milionário do Galo; partes têm impasse

​O Atlético Mineiro não perdeu tempo e anunciou acerto com o treinador Jorge Sampaoli com menos de 72 horas da saída de Rafael Dudamel. O Galo teve um começo de temporada decepcionante e o venezuelano – ​junto a parte do departamento de futebol – não resistiu e foi demitido após dois meses de experiência no Brasil.

Deste modo, o alvinegro ‘refez’ o seu planejamento para 2020 e tenta com o comandante argentino ter mais sucesso. Porém, conforme o ​UOL Esporte, o clube ainda tem pendências para resolver com Dudamel e o técnico espera uma reunião para conversar sobre salários atrasados e multa pela demissão.

O venezuelano não recebeu nenhum salário durante o período que comandou o Atlético e o vínculo contratual previa multa superior a R$ 2 milhões por quebra do contrato. O problema agora é pela divergência entre o treinador e o clube: o Galo quer negociar, enquanto Dudamel exige o pagamento integral.

A princípio, o advogado Lucas Ottoni, homem forte do futebol na gestão de Sérgio Sette Câmara, teria uma reunião com o estafe de Rafael Dudamel na tarde desta terça-feira (3), mas o encontro não aconteceu devido à necessidade de confecção do contrato de Sampaoli.

A dívida do Galo com o venezuelano passa dos R$ 2.5 milhões, sendo R$ 600 mil pelos dois meses de salário na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e mais de R$2 milhões pela multa por conta da demissão, além de valores por direitos de imagem e que Dudamel não recebeu.

A ‘inflexibilidade’ do treinador em relação a negociação se deve a forma com que ocorreu a demissão e por questões pessoais – a família de Dudamel estava de mudança para o Belo Horizonte. Dudamel aceita parcelar o montante, mas exige o valor integral do que tem direito a receber e quer seguir tudo o que foi posto no contrato.