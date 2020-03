Processo seletivo EMS: Empresa abre novas vagas de emprego no Brasil; Consulte os cargos!

“Em meados de 1950, quando inaugurou a pequena farmácia Santa Catarina, em Santo André, estado de São Paulo, Emiliano Sanchez deu início à história da indústria farmacêutica EMS. E escreveu outros capítulos, como em 1964, data da construção da primeira fábrica, em São Bernardo do Campo.

A EMS é uma indústria multinacional brasileira de produtos farmacêuticos. Dentre suas principais especialidades, está a fabricação de medicamentos genéricos. Foi eleita pelo Great Place to Work Institute (GPTW) como uma das cem melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Com um capital 100% brasileiro, o grupo possui duas unidades de produção, localizadas em São Bernardo do Campo e Hortolândia, estado de São Paulo.”

A força desta marca está no constante investimento em estrutura e pesquisa, na ampliação contínua da linha de produtos. Como o primeiro laboratório brasileiro a exportar remédio para a Europa e a produzir, no país, medicamentos em embalagem fracionada e genéricos, a EMS definitivamente vem reinventando o mercado farmacêutico.

Confira os cargos abaixo:

Cargos disponíveis

Gerente Distrital de Demanda

Gerente de Comunicação Corporativa

Coordenador de Eventos

Assistente Administrativo de Vendas

Pesquisador JR – (Revisão / Validação)

Coordenador Tecnologia Farmacêutica

Especialista SAP PP

Auxiliar Produção – PCD

Coordenador de Treinamento

Entre outros cargos.

Pré-requisitos

(Variam para cada vaga)

Ensino Médio Completo

Ensino Superior Completo

Pós-Graduação ou Especialização

Inglês Intermediário

Pacote Office (desejável conhecimento em SAP)

Experiência com Desenvolvimento de Produtos (registro e pós-registro, portfólio)

Conhecimentos Normas Regulatórias Nacionais e Internacional

Disponibilidade para Viagens

Conhecimento em Forecast Accuracy ou MAPE

Possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B

Benefícios

(Variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Cesta de natal

Participação nos Lucros ou Resultados

Refeitório

Seguro de vida

Vale alimentação

Vale-refeição

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através do site vagas.com.br e, em seguida, escolher o cargo de interesse. Após isso, cria-se um usuário (caso já tenha, basta apenas fazer o login) para envio do currículo.