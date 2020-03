Processo seletivo FASEPA 2020: EDITAL com 816 vagas tem inscrições até amanhã, 06!

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (FAPESA) tem inscrições até amanhã, 06 de março de 2020, no site oficial da SIPROS. O processo seletivo simplificado tem por objetivo o preenchimento de 816 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico Social – Enfermeiro (5); Técnico Social – Estatístico (1); Técnico Social – Educação Física (1); Administrador (2); Assistente Social (24); Nutricionista (3); Agente Portaria (118); Técnico de Enfermagem (30); Motorista (61); Psicólogo (33); Agente Administrativo (7); Pedagogo (18); e Monitor (513). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 1.560,76, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 05 e 06 de março de 2020, no endereço eletrônico da Sistema integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS). Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos); análise documental e curricular; e entrevista aos candidatos classificados na etapa anterior. As avaliações serão aplicadas no dia 05 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados.

O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso