Processo seletivo FURB SC 2020 abre vagas para todos os níveis

A Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) em Santa Catarina, abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar em Assuntos de Rádio, Áudio e Vídeo; Auxiliar em Saúde Bucal; Técnico de Laboratório – Fotografia; Técnico em Assuntos de Rádio, Áudio e Vídeo; Técnico em Radiologia – Odontologia; Assistente Operacional; Assistente Operacional – Manejo de Animais; Auxiliar de Serviços Específicos; Instrutor de Idiomas – Espanhol; Instrutor de Idiomas; Tradutor e Intérprete de Libras; Técnico em Radiologia – Veterinária; ; Assessor Pedagógico; Engenheiro Civil; Instrutor de Idiomas – Alemão; Francês; Instrutor de Idiomas – Inglês; Psicólogo; Químico; Técnico em Assuntos de Informática – Desenvolvimento; Técnico em Assuntos de Informática – Suporte; e Auxiliar em Assuntos de Informática.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.070,32 a R$ 5.281,38, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de março (a partir das 08h) até as 23h59min do dia 8 de abril de 2020, no site da FURB. O valor da inscrição oscila entre R$ 52,46 a R$ 157,38.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos; mais prova prática. O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.



