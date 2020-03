Processo seletivo INCS 2020: Saíram EDITAIS com 467 vagas!

O Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) faz saber aos interessados a abertura de novos editais de processo seletivo simplificado (Processo INCS 2020) para preenchimento de 467 vagas de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

EDITAL nº 01/2020 em São Paulo, oferece vagas na cidade de São José dos Campos em cargos de Auxiliar Administrativo (4); Recepcionista (17); Assistente Social; Enfermeiro Assistencial (20); Médico Clínico e Médico Pediatra; Assistente de Faturamento; Controlador de Acesso (9); Técnico em Radiologia (4); Técnico em Segurança No Trabalho (1); Técnico de Enfermagem (128).

EDITAL nº 01/2020 no Paraná, oferta vagas nas cidades de Piraquara, Curitiba, Pinhais e Região Metropolitana em cargos de Técnico em Enfermagem (231); Enfermeiro (45); Motorista de Ambulância (2); Recepcionista (4); e Instrumentador Cirúrgico – Feminino (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.362,00 a R$ 5.200,00, mais benefícios de auxílio-alimentação e vale-transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 23 de março de 2020, no Instituto de Educação e Desenvolvimento – Nosso Rumo. O valor da inscrição oscila entre R$ 44,00 a R$ 71,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, políticas de saúde e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

