Processo seletivo Prefeitura de Acaraú CE 2020 abre 50 vagas em todos os níveis!

Localizado a 236 km da capital Fortaleza/CE, a Prefeitura Municipal de Acaraú via o Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza, faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 50 vagas em todos os níveis de escolaridade.

As vagas destinadas são para os cargos de Maqueiro (4); Copeira (4); Fiscal de Acesso (4); Recepcionista (4); Assistente Administrativo (1); Auxiliar de Farmácia (4); Técnico em Radiologia (7); Enfermeiro (8); Técnico de Informática (1); Técnico de Enfermagem (12); e Assistente Social (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.034,00 a R$ 2.150,00, por carga horária de 24 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, conhecimentos matemáticos, atualidades, noções de informática e noções de direito administrativo.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 29 de março de 2020. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso