Processo seletivo Prefeitura de Anastácio MS 2020: Último dia de inscrição!

No Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Anastácio encerra inscrições até nesta quarta-feira, 25 de março de 2020. O edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 58 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Combate às Endemias (16); Médico Veterinário (1); Agente Comunitário de Saúde (17); e Agente de Inspeção Sanitária (24). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.385,04 e R$ 1.400,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IPPEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos de informática e específicos; mais prova de títulos. A avaliações serão aplicadas no dia 05 de abril de 2020.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso