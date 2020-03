Processo seletivo Prefeitura de Barra do Garças MT 2020 encerra inscrições hoje, 06!

Edital consta com 139 vagas de níveis fundamental, médio e superior; Inscrições até 06 de março de 2020

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de de Barra do Garças encerra inscrições hoje, 06 de março de 2020. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 139 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Serviços Gerais (2); Técnico em Análises Clínicas (1);Técnico de Enfermagem (42); Engenheiro do Trabalho (1); Farmacêutico (2); Farmacêutico Bioquímico (1); Assistente Administrativo (26); Atendente de Farmácia (2); Auxiliar de Cozinha (2); Auxiliar de Farmácia (2); Farmacêutico Bioquímico com Especialização em Citopatologia (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Educador Físico (1); Enfermeiro (20); Engenheiro de Alimentos (1); Tecnologia da Informação (1); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico de Radiologia (2); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Vigia (2); Fiscal Sanitário (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Odontólogo (2); Pedagogo (1); Psicólogo (2); Químico (1); Auxiliar de Laboratório (2); Auxiliar de Saúde Bucal (2); Copeiro (2); Cozinheiro (2); Maqueiro (2); Motorista (2); Porteiro (2); Assistente Social (1); e Biomédico (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de março de 2020, no Centro de Referência Regional de Especialidades em Saúde (Crres), antigo Cecap, situado na rua Presidente Vargas, Nº 785, Centro.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos. O processo seletivo é válido até 31 de dezembro de 2020, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

