Processo seletivo Prefeitura de Cáceres MT 2020: Salários de até R$ 4.837,76!

Edital oferece 16 vagas de níveis fundamental, médio e superior; Inscrições entre 27 de março de 2020 a 7 de abril de 2020

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Cáceres abriu via Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), abriu novo processo seletivo simplificado para preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Cuidador (8 vagas); Cuidador (8 vagas); Gerente de Serviços Sociais; Psicólogo; Serviços Gerais; Pedagogo. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.045,00 a R$ 4.837,76.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 27 de março a 07 de abril de 2020, de forma presencial, na sede da Comissão do Processo Seletivo, localizado na rua das Turquesas, Nº 133, Vila Mariana.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório), mais análise de currículo e contagem de pontos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 24 de abril de 2020.

Informações do concurso