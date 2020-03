Processo seletivo Prefeitura de Campo Grande MS 2020 abre vagas 40 vagas!

Edital tem vagas de níveis fundamental, médio e de nível superior; Inscrições entre 12 a 13 de março de 2020

No Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 48 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Assistente de Engenharia Civil (22); Encanador (3); Mecânico de Motosserra (3); Técnico Projetista (3); Mecânico de Roçadeira Costal (3); Pintor (3); Técnico de Operações – Eletricista (5); Técnico Orçamentista (3); e Gestor de Operações – Engenharia Elétrica (3). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 5.200,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 12 de março (10 horas) até às 16h do dia 13 de março de 2020, no site oficial da Prefeitura Municipal.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso